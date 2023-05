Eén wordt vanaf vandaag VRT 1 en krijgt volledig nieuwe stijl

Wie straks of vanavond de tv aanzet, of via VRT MAX kijkt, zal misschien even opkijken: tv-zender Eén heet vanaf nu VRT 1. Ook de logo's, spots, de aankondigingen en de stemmen krijgen een heel nieuw jasje. "Met de nieuwe, kleurrijke omgeving wil VRT duidelijk maken dat de programma’s en verhalen die er gebracht worden garant staan voor de kwaliteit zonder compromissen van de publieke omroep", klinkt het.

"Dankzij de naamsverandering wordt VRT 1 rechtstreeks aan VRT MAX verbonden en is het voor de kijkers nog duidelijker dat ze alle programma’s van VRT 1 ook daar kunnen vinden."

Een tijd geleden kondigde de CEO van VRT, Frederik Delaplace, al aan dat het moedermerk VRT belangrijker zou worden. Dit gebeurt in de eerste plaats door de merken rond VRT te organiseren en te centraliseren, zodat het voor de Vlaming nog duidelijker wordt dat al de sterke VRT-merken 1 familie zijn en voor dezelfde waarden staan. Canvas en Ketnet behouden wel hun naam.