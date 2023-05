Boomgaardenloket moet het levend erfgoed van de hoogstamboomgaarden in Haspengouw in ere houden

Het Regionaal Landschap merkt in ieder geval dat de interesse in hoogstamboomgaarden bij heel wat ondernemers groeit. Broer en zus, Sander en Jana Cleuren uit Riemst, genieten al jaren van hun eigen hoogstamboomgaard. "Op 13 jaar tijd hebben we onze eigen boomgaard opgebouwd met verschillende soorten rassen", zegt Jana Cleuren. Dat je bij hoogstambomen veel meer rassen hebt dan bij laagstammen, heeft ons over de streep getrokken. Van de oogst maken we onze eigen appelschuimwijn. Veel mensen schrikken nog als ze horen dat we met appels werken, maar de unieke smaken van vruchten uit een hoogstamboomgaard moet je gewoon eens geproefd hebben."