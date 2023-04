EU heeft principeakkoord over Oekraïens graan met Oost-Europese lidstaten

De EU zegt dat het nu overeengekomen is met de opstandige lidstaten dat ze hun beperkingen opheffen. In ruil komt de Unie met "uitzonderlijke beveiligingsmaatregelen" voor tarwe, mais, koolzaad en zonnebloemzaad. Wat die maatregelen precies inhouden, is nog niet duidelijk. Een steunpakket van 100 miljoen euro voor de getroffen Oost-Europese boeren was al aangekondigd, bovenop een eerder pakket van 56,3 miljoen euro.