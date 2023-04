Omstreden professor stapt naar Raad van State tegen UGent omdat zijn handboek niet langer gebruikt mag worden

Desmet kwam vorig jaar in opspraak na controversiële uitspraken in een uitzending van de Amerikaanse complotdenker Alex Jones. Daar had hij onder meer verklaard dat hij had gezien hoe in een Belgisch ­ziekenhuis een openhartoperatie zonder verdoving was uitgevoerd, onder hypnose. Die bewering bleek een leugen. Hij deed ook controversiële uitspraken bij de Amerikaanse presentator Tucker Carlson, die begin deze week vertrok bij de rechtsconservatieve opiniezender Fox News.