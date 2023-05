Mechelen viert 750 jaar Hanswijkprocessie met expo en nieuw kleed voor Mariabeeld 

Zo opent van 29 april tot 11 juni de tentoonstelling "Door de stad gedragen" in de crypte van de Hanswijkbasiliek. Die expo is een samenwerking tussen de Kerkfabriek van de Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijkbasiliek en de vzw Hanswijk & Processie. "De expo geeft een overzicht van hoe de processie is ontstaan en hoe die in 750 jaar is geëvolueerd", zegt Verreth. "Er zijn wandtapijten en schilderijen over het wonder van de Brusselpoort, want volgens de legende is dat het ontstaan van de processie in 1272. Daarnaast zijn er ook veel kunstwerken en ook de rozenkrans die paus heeft geschonken tijdens een bezoek, vind je hier terug."