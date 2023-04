Metrochauffeur aangeklaagd voor onvrijwillige doodslag na dood van vrouw in Parijse metro

De metrobestuurder was in shock en moest door de hulpdiensten opgevangen worden. De man is al 15 jaar in dienst bij de RATP, het openbaarvervoerbedrijf van de Franse hoofdstad Parijs. Sinds donderdag zit hij in voorarrest. "Hij is aangeklaagd voor onvrijwillige doodslag op het spoorvervoer", meldt een gerechtelijke bron. Er hangt hem een celstraf van 5 jaar boven het hoofd.