Gaan we binnen pakweg 15 jaar nog fysiek naar supermarkt? "Supermarkt van de toekomst werkt met drones en zelfrijdende wagens"

Boodschappen aan huis laten leveren, is iets wat zowat elke keten nu al doet. Volgens Joachim De Vos zal ook dat op termijn geautomatiseerd worden. "In de VS, in Sillicon Valley, heb je nu al het bedrijf Nuro. Dat bedrijf produceert zelfrijdende wagentjes, die via AI je boodschappen tot bij je thuis kunnen brengen."