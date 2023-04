Gent laat barbecueën alleen toe op privéterrein: "Verboden in alle parken en op openbaar domein"

De stad Gent voorziet deze lente en zomer niet langer openbare barbecueplekken. Er geldt een algemeen barbecueverbod in de openbare ruimte. De beslissing komt er omdat er te veel overlast was. Gent had voor de coronacrisis 7 locaties waar het wel kon, maar de problemen zijn volgens de stad te groot. Het gaat over sluikstort in de buurt van de barbecueplaatsen, geluidsoverlast en wildplassen. De stad nam de maatregel eerder ook al in droge periodes, om het brandgevaar te beperken. En, tijdens de coronacrisis om samenscholingen te vermijden. De regel wordt nu algemeen.