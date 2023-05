Gloednieuwe fietsbrug Evergem enkele weken afgesloten voor definitieve wegbedekking

Op dinsdag 2 mei starten de werken om de nieuwe Zandekenbrug over de R4 in Evergem af te werken. De brug werd al in december 2022 opengesteld. Toen werden er als tussenoplossing rubberen matten gelegd, waardoor de brug al gebruikt kon worden.

De aannemer wachtte op beter weer om het wegdek te asfalteren. Daardoor is de brug enkele weken afgesloten. Fietsers richting Doornzele en het zuiden van de Kluizendokken rijden via de Hultjenbrug. Fietsers richting Rieme en het noorden van de Kluizendokken gaan via de R4-fietssnelweg en het kruispunt R4 x Riemesteenweg.

Het is nog niet in te schatten hoe lang de werken zullen duren, omdat er enkel bij droog weer doorgewerkt kan worden.