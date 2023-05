Twee Oostendse helden die bewoners uit brand haalden, zijn op stadhuis gehuldigd

De helden werden deze namiddag door de Oostendse burgemeester en schepenen op het stadhuis ontvangen. Ze werden letterlijk in de bloemetjes gezet. De twee riskeerden begin deze week hun leven toen ze merkten dat er nog bewoners in het brandende gebouw aanwezig waren. "We beslisten om in de gang van het gebouw te roepen of er nog mensen aanwezig waren," vertelt Tijs Houwen. Tijs is brandweerman, maar was die dag niet van dienst. "We hoorden dat er inderdaad nog twee mensen op de eerste verdieping stonden, twee oudere bewoners. We hebben ze moeten naar buiten dragen, want ze waren niet meer mobiel."