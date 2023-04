Grote industriebrand bij Vandewiele Recycling in Gistel, verschillende huizen in de buurt ontruimd

De brandweer kreeg omstreeks 10 uur melding van een zware brand in een afvalverwerkend bedrijf in de Rochesterlaan in Gistel. Het ging om een houtopslagplaats die in brand stond. Heel wat bedrijven in de industriezone zaten een tijdje zonder elektriciteit. Omliggende huizen werden ontruimd. De brandweer had ook te maken met een tekort aan water.