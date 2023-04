Groen vraagt intendant voor De Warande in Turnhout om problemen op te lossen: "Vlaanderen ontloopt verantwoordelijkheid"

Ook zal het cultuurhuis na 2024 niet meer in handen zijn van de provincie. Dat komt doordat de vorige Vlaamse regering besliste om de culturele bevoegdheden van de provincies over te hevelen naar steden en gemeenten of naar Vlaanderen. Voor de Warande werd een uitzondering gemaakt, nog tot 2024. Vanaf 2025 moet het cultuurhuis dus een nieuwe eigenaar hebben. Het probleem is dat het cultuurhuis voor de stad Turnhout te groot is, maar voor Vlaanderen te klein.