Nieuw rapport: "Iraanse aanvalsdrones die door Rusland gebruikt worden, zijn gemaakt met westerse technologie"

Volgens Duquet zijn er meer controles nodig om er zeker van te zijn dat westerse technologie niet in verkeerde handen terechtkomt. "Er zijn nog geen cases bekend van Vlaamse componenten in Iraanse drones. We hebben wel al gezien dat beeldschermen die in Vlaanderen gemaakt zijn, terecht zijn gekomen in Russisch afweergeschut. De overheid moet dit nauwlettend in de gaten houden. We zien nu meer export van dat soort zaken naar buurlanden van Rusland. Dat kan wijzen op een verschuiving."