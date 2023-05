Na beschuldigingen van omkoping verloopt herspeelde match tussen Jespo Komen-Waasten en SK Zillebeke rustig

“We zijn hier in de eerste plaats om te kijken naar een voetbalmatch”, zegt Alain Vanhaverbeke, vader van de geblesseerde kapitein van Jespo. “Maar dat dreigt jammer genoeg te veranderen door alles wat we allemaal horen. We spelen in derde provinciale, hoe is het in godsnaam mogelijk dat we hier zoiets meemaken?

De clubs liggen op een paar kilometer van elkaar en iedereen kent elkaar. Er zijn zelfs spelers van beide ploegen, die nog samen gespeeld hebben bij de jeugd. Iedereen mag supporteren voor zijn of haar ploeg, maar niet tegen een andere ploeg.”