Karine, de vrouw naast Fernand Huts, toont haar verzameling Cobra-kunst: "Wij hebben iets waardevols en willen dat delen"

De stichting organiseert zelf tentoonstellingen, zoals "Oer", "Voor God & geld" in Gent of Vlaamse meesters in Tallinn, Estland of Denver en Dallas in de Verenigde Staten, of Jordaens in Nederland. Recent was er nog de expo over Dympna in Geel. Daarnaast geeft de stichting vaak werken in bruikleen aan musea in binnen- en buitenland, zoals op dit moment in het Kunstmuseum in Den Haag voor de expo "Vlaamse expressionisten". Phoebus heeft een eigen restauratie-atelier en publiceert boeken.