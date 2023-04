BEKIJK - Klimaatactivist blinddoekt Manneken Pis: "Regering is blind voor de klimaatcrisis" 

Mouton hoopt dat door zijn actie de regeringen in België eindelijk in actie schieten. "We zien dat in andere landen en onze buurlanden regeringsleiders de klimaatcrisis beginnen aan te pakken", zegt Mouton. "In België is het daar voorlopig nog op wachten. Daarom vond in het tijd om iets te doen. Premier De Croo uit voorlopig enkel kritiek op klimaatactivisten. Dat deed hij onder andere op de klimaatconferentie in Sharm-el-Sheikh. Voor de rest had hij inhoudelijk niets te zeggen over de klimaatproblematiek. Tijd dat dat verandert, daarom mijn actie."