BEKIJK - Klimaatactivisten viseren beroemd kunstwerk "La petite danseuse" van Franse kunstenaar Degas

Kaywin Feldman, directeur van de National Gallery of Art, veroordeelt de actie in een mededeling op Twitter. "Dit gedrag is onaanvaardbaar. De activisten werden gearresteerd en het kunstwerk werd weggehaald om eventuele schade te beoordelen. Het museum zal meer informatie delen zodra die beschikbaar is."

Declare Emergency meldt dat een derde activist - vermoedelijk de man die de actie filmde - ook werd gearresteerd, maar ondertussen opnieuw is vrijgelaten. De man is levenslang verbannen uit het museum, maar wordt niet crimineel vervolgd.