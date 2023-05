Nu defensie toch interesse heeft, stelt Leopoldsburg zich kandidaat voor Bosland Nationaal Park 

"We zijn al een tijdje bezig met de aanleg van een fietspad dat vanuit het nieuwe museum Liberation Garden vertrekt. Het loopt dan verder via het militair domein, 'Fietsen door de Bomen' en naar de Duitse militair begraafplaats in Lommel", gaat de burgemeester verder. "Door de toevoeging van het militair domein, kunnen we de beleving in het museum verder naar buiten doortrekken."