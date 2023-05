Limburg.net richt online weggeefplatform op en organiseert workshops om spullen een tweede leven te geven

"Bijna iedereen vindt wel spullen in huis die er soms al maanden of jaren liggen, maar die we eigenlijk niet meer gebruiken. Terwijl ze voor andere mensen toch bruikbaar zouden zijn", zegt Luc Wouters (CD&V), voorzitter van Limburg.net. "Op ons weggeefplatform kan je kiezen aan wie je wat gaat schenken. Zo willen we mensen helpen om hun spullen een tweede leven te geven zodat ze niet op de afvalberg terecht komen. Het beste afval is dan ook het afval dat niet wordt geproduceerd en Limburg.net niet moet komen ophalen."