Limburgse wolvenroedel breidt opnieuw uit: August en Noëlla hebben weer welpjes

De welpen blijven nog even in hun nest. “Over enkele weken weten we misschien al iets meer over de welpen, maar pas wanneer ze uit het nest komen in juli zullen we kunnen tellen met hoeveel ze minstens zijn”, gaat Mergeay verder. Het is al de vierde keer dat het Limburgse wolvenkoppel August en Noëlla een nest hebben. Wolf Naya had ook al een nest in Limburg, maar overleed kort na de bevalling.

INBO laat in deze periode de dieren sowieso met rust, en nu er welpen zijn willen ze ook niet verstoren. “We willen de wolven niet het idee geven dat ze onveilig zitten, want dan gaan ze misschien verhuizen en kunnen we ze helemaal niet meer monitoren”, zegt Mergeay.