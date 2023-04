Man (50) schuldig aan moord op nieuwe partner van ex-vrouw in bijzijn van kinderen

De volksjury van het hof van assisen in Antwerpen heeft een 50-jarige man schuldig bevonden aan de moord op de nieuwe partner (52) van zijn ex-vrouw. In juni 2021 ging het slachtoffer zijn twee kinderen ophalen aan een lagere school in Deurne. Hij werd neergestoken en liep 15 snij- en steekwonden op in de hals en romp, hij overleed ter plaatse. Volgens omstaanders schreeuwden de kinderen het uit van angst.