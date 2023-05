Man die op medespeler schiet tijdens pokertoernooi in Hasselt veroordeeld tot vijf jaar met uitstel

Voor aanklager Bruno Coppin ging het om een moordpoging: "De gerechtspsychiater omschreef hem als een narcist die gevoelig is voor krenking", zei Coppin.

"De burgerlijke partij pestte de dader soms met zijn koolmijn-Vlaams", klonk het dan weer bij advocaat van de beklaagde Luk Delbrouck. "Er is 'hoerenzoon' geroepen en die woorden, in combinatie met het Italiaanse temperament, en het feit dat beklaagde twee jaar eerder zijn moeder verloor, hadden hem heel boos gemaakt", pleitte Delbrouck. "Moet dat incident van hoogstens anderhalf uur leiden tot een celstraf van 10 jaar voor een man die duizenden uren een vlekkeloos bestaan had?"

Naar eigen zeggen wou de dader het slachtoffer "alleen maar pijn doen." Maar daar oordeelde de rechtbank anders over, omdat de schutter bijna heel zijn revolver leegschoot op de andere pokerspeler. Als hij zijn tegenspeler alleen pijn had willen doen, had één schot op een andere plek volstaan, klinkt het.