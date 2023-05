Mechelse rechtbank veroordeelt 2 fietsendieven tot 2 jaar cel

Drie mannen stonden voor de Mechelse rechtbank terecht voor meerdere fietsendiefstallen en heling van de gestolen fietsen. De mannen kwamen in het vizier van de politie toen op 14 juni van vorig jaar een elektrische fiets werd gestolen. Op camerabeelden was een zwart bestelbusje te zien, dat later ook bij andere fietsendiefstallen werd opgemerkt. De politie hield het busje in de gaten en zag het een maand later staan voor de woning van de tweede beklaagde. Op het adres van beide mannen werd een huiszoeking uitgevoerd.

Een van de drie mannen zat thuis met een enkelband. Tijdens de huiszoeking in zijn woning, werden de drie mannen samen aangetroffen. De man met de enkelband zou de andere twee hebben aangespoord om fietsen te stelen en hij verkocht ze daarna via Facebook. De foto’s werden telkens in zijn woning gemaakt. In totaal zouden er in vier maanden tijd tussen de dertig en veertig fietsen zijn gestolen, die daarna verkocht werden.

De rechter veroordeelde twee mannen tot twee jaar effectieve celstraf. De derde beklaagde was aanwezig bij meerdere feiten, maar bleef vaak in het busje zitten. Hij vroeg en kreeg de vrijspraak, omdat hij zelf geen diefstallen heeft gepleegd.