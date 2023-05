Leerlingen van Provinciale Secundaire School Bilzen maken mobiele school voor kinderen in Turkije 

Arnoud Raskin was op zoek naar een plek om een prototype te maken en kwam terecht bij de school in Bilzen. Nu is het uitgegroeid tot een permanent project dat de leerlingen moet motiveren.

"Het is de mooiste manier om ons product te ontwikkelen. Wij gebruiken het om kinderen in kwetsbare situaties sterker te maken in hun ontwikkeling. Eigenlijk doen we in het productieproces exact hetzelfde met onze eigen jongeren hier. Ze beseffen dat ze mee het verschil maken voor andere en dat motiveert hen", zegt Arnoud Raskin.