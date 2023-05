Museum Fort van Liezele gaat maandag weer open na grondige renovatie

"We hebben er 3 jaar hard aan gewerkt en nu het einde van de werkzaamheden in zicht, zijn we heel benieuwd wat het grote publiek ervan zal vinden", zegt Kurt Van Camp, coördinator van de musea in Puurs-Sint-Amands. "Zowat alles is veranderd. Het gebouw is blijven staan, maar het vroegere museum is helemaal ontmanteld, alles is leeggemaakt en we zijn van nul begonnen met een nieuw museum. Het is nu een belevingsmuseum geworden met heel wat digitaal materiaal, aanraakschermen, virtuele realiteit (VR). Daarnaast zijn er ook nog klassieke elementen, zoals vitrinekasten en militaire voorwerpen. We denken toch dat het geheel meer dan vroeger voldoet aan de verwachtingen van een groot publiek."