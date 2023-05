Verbindingsweg N18 tussen Retie en Dessel na 2 jaar werkzaamheden opnieuw volledig open voor verkeer

Over het tempo van de wegenwerken, is Van Dijck duidelijk. "Het heeft inderdaad zo'n twee jaar geduurd, maar die tijd was echt wel nodig. Het ontkoppelen van rioleringen, dat is niet eenvoudig", zegt hij. "Je moet erg voorzichtig te werk gaan, omdat er vaak ook veel andere leidingen in de grond zitten die soms verlegd moesten worden. Dat is heel intens werk." Van Dijck benadrukt daarnaast dat de straat nooit in beide richtingen afgesloten was, waardoor er dus altijd nog wel verkeer mogelijk was.