Dit jaar komt er een register voor spermadonoren, zegt minister Vandenbroucke, maar lost dat het probleem op?

Volgens Herman Tournaye, diensthoofd van het centrum voor Reproductieve Geneeskunde van het UZ Brussel, kan een nationaal register een eerste stap zijn, maar zal het praktijken als die van Jonathan M. zeker niet volledig tegenhouden.

Hij pleit daarom voor een internationaal register in "De ochtend" op Radio 1. Zo kunnen donoren niet wereldwijd aan tientallen of zelfs honderden gezinnen zaad doneren. "Je hebt commerciële spermabanken die zaad verkopen aan verschillende landen. Dan is er misschien wel een limiet in je eigen land, maar kan het evengoed zijn dat je halfbroers of -zussen in het buitenland hebt."