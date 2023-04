Olievervuiling op Ringvaart Brugge legt scheepvaart lam

“Het is niet de eerste keer dat dergelijke vervuiling wordt vastgesteld, maar zo ernstig hebben we sinds lang niet meegemaakt”, zegt Demon. "De Civiele Bescherming zal pas vrijdagmorgen komen. Vroeger zaten ze vlakbij in Jabbeke. Maar ze hebben die post moeten verlaten. Voortaan moeten ze uit Brasschaat komen. Misschien hopen ze dat de verontreiniging tegen vrijdagmorgen al verdund, gezonken of verdampt zal zijn, maar goed voor het milieu is het alleszins niet.”