Ondanks massaal protest gaan gemeentescholen Knokke-Heist dan toch naar gemeenschapsonderwijs

In Knokke-Heist woedt al enkele maanden een hevige discussie over de gemeentelijke basisscholen Het Anker en De Pluim. Het gemeentebestuur wou die overhevelen naar het Gemeenschapsonderwijs (GO!). Volgens burgemeester Piet De Groote (Gemeentebelangen) kosten de scholen veel geld, terwijl het eigenlijk geen kerntaak is van de gemeente om onderwijs te organiseren. Tegenstanders maakten zich dan weer zorgen over de kwaliteit van het basisonderwijs in Knokke-Heist. Het Anker en De Pluim hebben een goede reputatie, zowat een kwart van de kinderen in de gemeente lopen er school. De lagere scholen van het Gemeenschapsonderwijs in de gemeente zijn minder populair.