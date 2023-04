Na de zoveelste hetze: waarom Ongehoord Nederland uit de ether dreigt te verdwijnen

De vraag tot schorsing lokt hevige reacties uit in Nederland. Niet alle media keerden overigens hun kar tegen ON!. Lucas Goes, directeur van de omroepvereniging PowNew, zegt aan Pointer "niet zo van het verbieden" te zijn. Volgens Goes moeten de andere media maar eens in de spiegel kijken. "Door geen of slechts heel beperkt ruimte te bieden aan andere geluiden, kon Ongehoord het bestel binnen marcheren..."

En zo woedt in Nederland nu een discussie over persvrijheid. Er zijn stemmen die menen dat die door een eventuele schorsing in het gedrang komt, terwijl tegenstanders dan weer opperen dat na herhaaldelijke boetes het te gek is om belastinggeld te steken in een zender die de regels niet volgt. De zender kan nog altijd op andere plekken in vrijheid haar ding kan doen, klinkt het, maar niet als publieke omroep.

Of staatssecretaris Gunay Uslu (D66) de licentie van ON! ook echt intrekt, is nog niet geweten. Daarover komt de komende weken meer duidelijkheid. "Mijn persoonlijke inschatting is dat ON! niet meteen beterschap zal geven of fouten zal rechtzetten", denkt Vermanen. "Mogelijk gaan ze bij een verbanning gewoon weer andere kanalen gebruiken."