Ouders Julie Van Espen in open brief aan Justitie: "Julie had nog geleefd indien iedereen verantwoordelijkheid had opgenomen"

De ouders herhalen hun vraag om zedenzaken per definitie achter gesloten deuren te behandelen: "We begrijpen uiteraard het belang van openbaarheid, maar in het specifieke geval van zedenzaken - en op basis van onze eigen ervaring - vinden we dat de privacy van het slachtoffer primeert op dat van de openbaarheid." "Bovendien vragen we ons af wie ermee gediend is dat elk feit van een assisenproces in de media moet gemeld worden. De 'dagelijkse blog' van diverse nieuwssites kan ook slachtoffers afschrikken om te komen getuigen in zedenprocessen."

De grondige hervorming van het seksueel strafrecht vinden ze een goede zaak. "Op basis van de laatste 4 jaar hebben we kunnen constateren dat er eindelijk vooruitgang op Justitie wordt geboekt", klinkt het. "Op sommige punten zijn we al een heel eind op weg, op andere punten staat er nog een berg werk te wachten."