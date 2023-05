Fiets- en voetgangersbrug over Zuid-Willemsvaart in Maasmechelen gaat 4 maanden dicht

Aan de Passerelle, zoals de fiets- en voetgangersbrug over de Zuid-Willemsvaart in de volksmond wordt genoemd, moeten onderhoudswerken gebeuren. De brug wordt veel gebruikt omdat het een snelle manier is om van in Heirstraat in Maasmechelen naar Vucht, Leut en Meeswijk te raken. Vooral scholieren van de Helix en recreatieve fietsers maken er gebruik van.