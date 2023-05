Pepingen gaat fietspaden aan leggen en met trajectcontroles snelheidsduivels aanpakken

De gemeente Pepingen wil een inhaalbeweging maken voor de fietsers. Er komen nieuwe fietspaden langs wegen die dorpskernen verbinden. Maar niet overal kan de gemeente fietspaden aanleggen. Daarom komen er ook fietssuggestiestroken zoals op de Steenweg naar Bellingen, de Hondzochtstraat en de Nieuwe Baan in Bellingen, de Neerstraat, de Terlindenstraat en de Mollestraat in Heikruis, Terkammen en de Huttestraat in Bogaarden en de zwarte Molenstraat in Elingen. Ook de eerste echte fietsstraten maken hun intrede in het landelijke Pepingen. Auto’s mogen die fietsstraten gebruiken maar moeten achter de fietsers blijven. Er zouden mogelijk fietsstraten worden ingericht in de Kapellestraat in Beert, de Trapstraat en de Kareelstraat in Bellingen, de Kouterstraat en de Mortagnestraat in Heikruis, de Brugstraat, de Boekhoustraat, de Dreef en de Lossestraat in Pepingen.”