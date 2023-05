Man met 142 pillen op zak opgepakt in Brussel-Noord

De lokale politie Brussel-Noord (Schaarbeek/Sint-Joost-ten-Node/Evere) heeft in de wijk rond het station Brussel-Noord een man opgepakt die in het bezit was van 142 medische pillen. De man werd ter beschikking gesteld van het Brusselse parket, dat hem meteen dagvaardde voor de correctionele rechtbank. Dat meldt het parket vrijdag.



Inspecteurs van de Lokale Recherche en de Gerechtelijke Directie van de politiezone Brussel-Noord voerden een operatie uit in de Noordwijk toen ze in de Aarschotstraat een man opmerkten die zich richtte tot de voorbijgangers en leek drugs te willen uitwisselen. De politiemensen besloten om het individu te controleren en troffen een grote hoeveelheid geneesmiddelen van het type Lyrica en Pregabaline aan in de zak van de verdachte. In totaal werden er 60 pillen Pregabaline en 82 pillen Lyrica in beslag genomen.

De man was ook in het bezit van twee gsm's en op één van die toestellen vond de politie een video waarin de man te zien was in het bezit van een illegaal vuurwapen. De gsm werd in beslag genomen en de man werd ter beschikking gesteld van het parket. Hij kreeg een rechtstreekse dagvaarding en zal voor de correctionele rechtbank moeten verschijnen voor de inbreuk inzake de wetgeving op geneesmiddelen.