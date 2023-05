Bewoners van Deerlijk en Lendelede protesteren net vóór de gemeenteraad tegen Ventilusdossier

Ook in Lendelede was er net voor de gemeenteraad protest. Burgemeester Carine Dewaele (CD&V) : "We waren aangeslagen door de beslissing van de Vlaamse regering over het tracé van de hoogspanningsleiding. Lendelede werd nog zwaarder getroffen dan we hadden gevreesd. We zullen een infovergadering organiseren waarop we alle inwoners die in een strook van 100 meter langs het tracé wonen, zullen uitnodigen. Als we de berekening maken, zijn er zeker zo’n 300 adressen betrokken van mensen of bedrijven die tot de nabije buurt van de Ventilusverbinding behoren. We zijn bezorgd over hun gezondheid en over de waarde van hun eigendommen. We kunnen niet stilstaan of niets doen, daarom zullen we de nodige stappen zetten."