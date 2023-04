Nederlandse massadonor die ook in België kinderen verwekte, mag geen sperma meer doneren

Ook in België verwekte M. zeker twee kinderen. "Terzake" sprak gisteren met een van de moeders. Maar het zouden er wel eens meer kunnen zijn dan twee. "Terzake" sprak met een Australische vrouw die ook bevrucht werd door het zaad van de man.

Tijdens haar zoektocht naar een donor belandde ze op de site van Cryos, een commerciële spermabank in Denemarken. Volgens haar stond er toen bij de informatie van de man dat hij de limiet in België al had bereikt. Dat zou betekenen dat zes vrouwen hem hebben gebruikt als spermadonor.

Cryos wil die informatie niet bevestigen of ontkennen. De spermabank wil geen specifieke info geven over aan welke landen zijn zaad is verkocht, maar alle ziekenhuizen zouden wel verwittigd zijn.