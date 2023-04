Recordaantal bezoekers voor Plantentuin Meise in 2022

2022 was een feestjaar voor de Plantentuin van Meise. De Plantentuin bestond 225 jaar en lokte een recordaantal bezoekers. "We hebben vorig jaar meer dan 240.000 bezoekers mogen ontvangen en daar zijn we heel blij mee", zegt Koen Es van de Plantentuin. "En dat is een heel mooi resultaat. De afgelopen 10 jaar hebben we ons bezoekersaantal kunnen verdubbelen. En daar zijn we natuurlijk heel blij mee."