Rectoraat UHasselt voortaan te vinden in historisch Refugiehuis in stadscentrum Hasselt

In het Refugiehuis in Hasselt is vanaf nu het rectoraat gevestigd met onder meer het kantoor van de rector en de beheerders van de UHasselt. Het instituut voor Mobiliteit (IMOB), de personeelsdienst en de financiële dienst van de universiteit nemen de Witte Kazerne in gebruik. De UHasselt investeerde 6 miljoen euro in de renovatie van de gebouwen.