Rusland blijft tot 2028 in het Internationaal Ruimtestation ISS (en ook andere partners zeggen toe tot 2030)

Het ISS werd gelanceerd in 1998. Het zweeft al meer dan twee decennia rond in "low orbit", in een baan relatief dicht om de aarde. Sinds november 2000 dient het als verblijfplaats voor astronauten.

Zij doen er allerlei gespecialiseerd wetenschappelijk onderzoek en experimenten. Dat is uniek omdat het in gewichtloze toestand gebeurt en als dusdanig op die schaal onmogelijk is op aarde. Volgens de NASA staat de teller intussen op meer dan 3.300 experimenten.

In al die jaren hebben 266 mensen uit 20 landen er een tijdlang verbleven, onder wie Frank De Winne. De Belg verbleef er in 2002 acht dagen om er experimenten uit te voeren, onder andere gelinkt aan hart en bloedvaten, onze hersenen en ons beendergestel.