Scholengroep Impact stelt gerust: "overname van gemeentelijke basisscholen Knokke-Heist zal zeer geleidelijk verlopen"

Er was gisteren grote beroering op de gemeenteraad van Knokke-Heist. Honderden inwoners, waaronder ouders en leerkrachten van Het Anker en De Pluim, woonden de zitting bij. Ze protesteerden tegen de plannen om de twee gemeentescholen over te hevelen naar het gemeenschapsonderwijs (GO!).

In een persbericht vandaag probeert scholengroep Impact, bij wie Het Anker en De Pluim zullen aansluiten, om de gemoederen te bedaren. "Het streven naar optimale ontwikkelingskansen voor de kinderen verbindt alle partijen die in dit verhaal betrokken zijn en vanuit die verbinding gaan we nu verder", klinkt het.

De scholengroep beklemtoont dat het huidige personeel gewoon kan aanblijven, als ze dat zelf wil. "Zoals eerder, bij de overname van basisschool ’t Klavertje in De Haan, wordt het gesubsidieerd personeel overgenomen, uiteraard als het daar zelf voor kiest. Dat betekent dat de leerlingen les blijven krijgen in dezelfde school van hetzelfde team." Op termijn zullen de leerlingen van Het Anker wel moeten verhuizen, naar een nieuwe campus van het Gemeenschapsonderwijs in Heist. Maar dat is pas voor binnen vijf jaar. Wie nu in het eerste leerjaar zit, zal zijn lagere school dus in het huidige gebouw kunnen uitdoen.