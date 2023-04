Staakt-het-vuren in Soedan met 72 uur verlengd, maar risico op burgeroorlog blijft groot

Enkele uren voor het beëindigen van het staakt-het-vuren werd uiteindelijk overeengekomen om onmiddellijk een nieuw bestand in te stellen. "We zijn verheugd over de aankondiging van de Soedanese strijdkrachten en de RSF om het staakt-het-vuren in Soedan met nog eens 72 uur te verlengen", meldt Antony Blinken, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. "We dringen er bij de partijen op aan zich te verbinden tot het beëindigen van de gevechten en tot het verzekeren van een onbelemmerde humanitaire toegang."