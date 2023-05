Riemst start samen met vijf andere gemeenten met Grenspark Jeker & Maas

De aanleiding van het project waren enkele nieuwe initiatieven zoals "Fietsen onder grond" in Riemst, een wandelbrug over het Albertkanaal in Wallonië en een mogelijke fietstunnel in de Jekervallei. "Als deze initiatieven niet goed op elkaar afgestemd worden dan missen ze hun potentieel. We moeten zorgen dat ze verbonden zijn zonder dat ze druk uitoefenen op de omgeving, natuur en buurtbewoners. Dat is een belangrijke uitdaging en doelstelling van het project", zegt Bart Vandermeeren.