Antwerpse parkeerplan voor bezoekers eerste stap, zegt mobiliteitsexpert, maar: "Grootste parkeerdruk van bewoners"

Als de stad van de toekomst autovrij is, zal die overgang niet van vandaag op morgen gebeuren. "Op termijn moeten we nadenken over wat we met de bewoners doen. Moeten we gaan kijken naar bouwverordeningen, vergunningen. Wat als je een appartement bouwt, voorzie je in een minimum aantal parkeerplaatsen of niet? Laten we projectontwikkelaars buurtparkings bouwen?", vraagt De Ceuster zich luidop af.

"In de meeste steden begint men met het makkelijkste: de bezoekers naar parkeergarages sturen, net als nu in Antwerpen gebeurt. En dat is een fantastische eerste stap", besluit ze.