Talentenschool Turnhout opent tweedehandswinkel "Tip top talentshop": opbrengst naar leerlingen in armoede

"We zijn vorig jaar gestart met een werkgroep rond kansarmoede", zegt Wouters. "We zijn een Turnhoutse school en er zitten dus ook wel wat Turnhoutse leerlingen bij ons op school. Als we weten dat één op de vier jongeren in Turnhout opgroeit in een kansarm gezin, dan willen we daar ook graag onze maatschappelijke bijdrage toe leveren." Zo gaat de opbrengst van de winkel naar het solidariteitsfonds van de school. "We bekijken welke ouders het meest kwetsbaar zijn en op welke manier we hen financieel mee kunnen ondersteunen, bijvoorbeeld door de aankoop van de schoolboeken of praktijkkledij voor de hotelschool."