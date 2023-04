Umicore Hoboken start binnenkort met afbraak huizen rond fabriek: woningen maken plaats voor groene bufferzone

"De sloop van de eerste 17 huizen is een test voor de afbraak van de rest van de woningen", zegt Michiel Ceulemans, departementshoofd leefmilieu bij Umicore Hoboken. "We gaan de sloop goed uittesten omdat het van belang is dat veiligheidsvoorschriften rond milieu-impact en gezondheid strikt worden gevolgd." De woningen rond de fabriek hebben in al die tijd heel wat loodstof opgevangen en dat zit nu in de huizen. "Om de verspreiding van stof in de buurt zoveel mogelijk te vermijden, zullen we de huizen helemaal nat maken vóór de sloop. Er komen ook nevelkanonnen en stofdoeken rond de afbraakzone en de buurt krijgt na elke werkdag een extra reinigingsbeurt."

