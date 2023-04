Bedrijfswereld maakt zich zorgen over impact van financiële hervorming op Belgische ondernemingen

De topman van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) steekt in "De ochtend" op Radio 1 van wal met een woordje van lof voor minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V): "Ere wie ere toekomt: deze hervorming is goed voorbereid. De minister heeft met alle stakeholders gepraat en de bouwstenen voor een financiële hervorming liggen op tafel."

Maar het VBO is minder tevreden met het parcours dat Van Peteghem voor ogen heeft om die hervorming te realiseren. "In de ondernemingswereld is heel wat ongerustheid ontstaan over het plan: in de eerste fase van de hervorming wil de regering focussen op koopkracht en dat zal moeten betaald worden door bedrijven die nog steeds in een competitiviteitscrisis zitten."