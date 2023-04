BBC-voorzitter Richard Sharp neemt ontslag na ophef over lening van 900.000 euro aan Boris Johnson

Al was Johnson in zijn keuze waarschijnlijk niet volledig objectief. De Britse krant The Sunday Times bracht immers aan het licht dat Sharp, kort voordat hij werd aangesteld tot nieuwe voorzitter, als bemiddelaar had opgetreden voor een privélening voor Johnson. Het was geen geheim dat de premier toen krap bij kas zat, want hij leeft graag op grote voet. Het ging bovendien niet om een kleine lening. Johnson leende in totaal voor maar liefst 900.000 euro.