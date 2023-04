Vrouw in levensgevaar na aanrijding met een tram, tramverkeer tussen Evergem en Wondelgem intussen weer op gang

In Wondelgem, bij Gent, is een vrouw in levensgevaar na een aanrijding met tram 1. De Lijn moest de bovenleiding tijdelijk uitschakelen, zodat de brandweer de geknelde vrouw kon bevrijden. Dat duurde ruim een uur, het tramverkeer lag in beide richtingen stil tussen Wondelgem en Evergem, maar is intussen weer hervat. Het ongeval wordt onderzocht.