Vruenpark in Kortenaken officieel geopend

Geen parking en gewone grasvlakte meer achter de sporthal van Waanrode, maar wel een mooi, groen aangelegd park waar jong en oud zich kunnen uitleven. "Het is een plaats van ontspanning geworden", zegt schepen Griet Vandewijngaerden (Vooruit). "Er is een buitenfitness in de schaduw en voor kinderen zijn er heel wat speelelementen, zoals een boomhut en watertafel. Daarnaast hebben we ook heel wat rustbanken geplaatst en er zijn ook picknicktafels. En bovenaan op het uitzicht komt er ook nog een hele grote picknickbank te staan voor grotere groepen."