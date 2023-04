Vzw Familieplatform uit Berchem ontwikkelt uitleenkoffer om kinderen van ouders met psychische problemen te helpen

"De cijfers die beschikbaar zijn, zijn nog een onderschatting," zegt Katleen Hoing van vzw Familieplatform. Meer dan 1 op de 4 kinderen leeft in een situatie waarbij hun ouder(s) een psychisch probleem heeft. Dat kan gaan over een depressie, een verslaving, maar ook over een burn-out bijvoorbeeld. De kinderen lijden daar onder, maar kunnen vaak nergens met hun gevoelens terecht, of ze weten niet wat er precies aan de hand is. Voor hen ontwikkelde de vzw Familieplaform een koffer en er is nu ook een nieuw boek over de problematiek.